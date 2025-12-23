Haberler

Fenerbahçe'de voleybol şube teknik koordinatörü Ali Peçen oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, 2007-2009 yıllarında erkek voleybol takımında oynayan eski milli oyuncu Ali Peçen'i teknik koordinatör olarak atadı. Peçen, voleybol şubesinde sürdürülebilir başarı sağlamak için çalışacak.

Fenerbahçe Kulübü, 2007-2009 yıllarında kulübün erkek voleybol takımında libero olarak forma giyen eski milli oyuncu Ali Peçen'in teknik koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Peçen, üst yapı teknik yönetimi dahil olmak üzere voleybol şubesinde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi konusunda şube yönetimiyle birlikte görev yapacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007-2008 sezonunda kaptanlığı üstlenen Peçen, 180 kez A Milli Takım forması giydi.

