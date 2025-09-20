Haberler

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu İbra Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi. Kulübün mali durumu ve faaliyet raporları hakkında bilgiler verildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini, kongreyi takip eden üyelere aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Zaman kaybetmemek adına denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge, üyelerin oylarına sunuldu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.

Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

Köye gelenleri şaşırtan sistem: İçeridekileri ikram ediyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak

Yargıtay'dan ezber bozan kıdem tazminatı ve yıllık izin kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.