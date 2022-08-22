Fenerbahçe-Adana Demirspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'i Adana Demirspor maçının kadrosuna almayan Jesus; Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Rossi ve Ezgjan Alioski'yi ise Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.

Başarılı teknik adam, bu isimlerin yerine Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Enner Valencia'yı ilk 11'de oynattı.

Adana Demirspor karşısında yine kalede Altay Bayındır'a şans veren Jesus, savunma üçlüsünü Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres ile oluşturdu.

Orta alanda Willian Arao ve Miha Zajc ikilisi oynarken, Ferdi Kadıoğlu sağda, Lincoln Henrique solda görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde hücumda ise Emre Mor, Enner Valencia ve Serdar Dursun gol aradı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro yedekler arasında bulundu.

Pedro ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk kez kadroda yer aldı.

Transferi büyük ses getiren ancak sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalan Pedro, Adana Demirspor maçında yedekler arasında başladı.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Joshua King'in yanı sıra sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra ailesindeki özel bir durum nedeniyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet tarafından kadroya dahil edilmedi.

Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez görev aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, maça ilk 11'de başlarken, Mert Hakan forma giyememişti.

Her iki oyuncu da Adana Demirspor karşısında yedek soyundu.

Tribünlerden büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi.

Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarı-lacivertli oyunculara moral verdi.

Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe taraftarından Murat Sancak'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların ilgisini geri çevirmeyen Sancak, reklam panolarını geçerek sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.