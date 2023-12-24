Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide 7 oyuncu ilk kez ezeli rekabette forma giydi.

Fenerbahçe'de 7 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerde 7 isim ilk kez ezeli rekabette forma heyecanı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde ilk kez formayı giyen isimler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title