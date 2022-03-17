Fenerbahçe'de 6 genç futbolcu için imza töreni düzenledi

Ali Koç : Fenerbahçemiz için bugün tarihi günlerden bir tanesi

"İsmail hoca ile şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre beraber olacağız"

Isak Vural, küçükken anne ve babasıyla futbol oynadığını belirterek, "Küçükken anne, babam ve anneannem ile futbol oynardım. Bana çok fazla şey öğrettiler. Onlara minnettarım. Şu anda Fenerbahçe'ye geldim ve A takım ile antrenman yapma fırsatım olacak. Eski takımlarımda bu fırsatım yoktu. Dolayısıyla bu yolu seçtim. Kalbim ile buraya geldim" şeklinde konuştu.