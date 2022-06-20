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Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'in getirilmesinin ardından kadro planlaması da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe; Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'e teşekkür ederek, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi.

(İHA)

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