Fenerbahçe'de 3 değişiklik Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor mücadelesine Slovacko maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynanan mücadeleye göre 3 değişikliğe gitti. Slovacko maçında Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel ve Zajc forma giyerken, Ümraniyespor mücadelesinde bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Luan Peres ve Joshua King yer aldı. Fenerbahçe'nin 11'i şöyle: "Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia" - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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