Fenerbahçe'de 2025-2026 Kombine Bilet Satışları Başlıyor

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Fenerbahçe, 2025-2026 futbol sezonu için kombine bilet satışlarına yarın başlayacak. Öncelik, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerine verilecek. Kombine fiyatları 10 bin 750 liradan 455 bin liraya kadar değişiyor.

Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.

Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

D Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

Fenerium üst:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira

Maraton üst:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Öğrenci: 10 bin 750 lira

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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