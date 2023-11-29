Fenerbahçe, Danimarka'ya geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün önünde dua etti.
Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kopenhag'a geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak. Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag'a ulaştı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti.
TARAFTARLAR DUA ETTİ
Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünde Fenerbahçe'nin başarısı için dua ettiler.