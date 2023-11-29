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Fenerbahçe, Danimarka'ya geldi

29 Kasım 2023 17:09 Son Güncelleme: 17:10 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşmak üzere Kopenhag'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün önünde dua etti.