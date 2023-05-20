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Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Christoph Daum Fenerbahçe New York Spor Haberler

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