Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u yenerek liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini korudu. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, 12. resmi maçını da kazanmış oldu.