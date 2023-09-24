Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İrfan Can Kahveci'nin golüyle galip gelen Fenerbahçe, üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Fred'in plasesinde top kaleci Yusuf'ta kaldı.
56. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fred'in ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
57. dakikada sol kanattan ilerleyen Fred, ceza sahası dışında Szymanski'yi buluşturdu. Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Anderson Silva dk. 80), Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan, Janvier, Richard, Eduardo (Oğuz Aydın dk. 68), Novais (Florent Hadergjonaj dk. 73), Cordova
Yedekler: Yavuz Aygün, Nuno Lima, Leroy Fer, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan, Balkovec
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Osayi (Batshuayi dk. 78), İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Samet dk. 89), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan dk. 90+4), Tadic (Kent dk. 78), Dzeko (Jayden dk. 78)
Yedekler: İrfan, Doğukan, Mert Müldür, Crespo, Umut
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 43) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Ömer Erdoğan (dk. 59) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Richard, Anderson Silva (Alanyaspor), Dzeko, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Tadic, Batshuayi, Djiku (Fenerbahçe) - ANTALYA