Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 1-0 Yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin golüyle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 80 Anderson Silva), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo (Dk. 68 Oğuz Aydın), Novais (Dk. 73 Hadergjonaj), Cordova

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Batshuayi), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş), Szymanski (Dk. 88 Samet Akaydın), Tadic (Dk. 78 Kent), Dzeko (Dk. 78 Oosterwolde)

Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 59 Ömer Erdoğan (teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 75 Tadic, Dk. 85 Batshuayi, Dk. 88 Djiku ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Coelho, Dk. 90+6 Anderson Silva (Corendon Alanyaspor)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

56. dakikada Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.