Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçında Kadrosunda Değişiklik Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tedesco, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nu statü gereği oynatamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yanı sıra Mert Müldür'ü de kulübeye çekti.

Tedesco, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Alanyaspor karşısında kalede İrfcan Eğribayat'ı oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda Sebastian Szymanski ile Oğuz Aydın'ı oynattı. Forvet arkasında Anderson Talisca yer alırken gol yollarında yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

7 eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.

Mert Hakan ve Yiğit Efe kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Uzun süreli sakatlık yaşayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5 ayı aşkın süre sonra kadroda yer aldı.

Son müsabakasına 2 Nisan 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmada süre alamamıştı.

Mert Hakan, süre bulduğu son karşılaşmayı ise geçen sezon 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK karşısında oynamıştı.

Kulübe Türk oyunculardan oluştu

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor müsabakasında yedek kulübesini Türk oyuncular doldurdu.

Sarı-lacivertlilerde, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma bekledi.

Fenerbahçeli milli boksörlere madalya takdimi yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçı öncesinde milli boksörlerine madalya takdiminde bulundu.

Sarı-lacivertli sporculardan gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş için karşılaşma öncesinde tören düzenlendi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sporcularını uzun süre alkışladı.