Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman sonrası takım, yarın akşam saat 21.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL