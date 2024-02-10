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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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