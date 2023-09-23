Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, koşu, ısınma, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Fenerbahçe, maç için özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Antalya kentine gidecek.