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Fenerbahçe Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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