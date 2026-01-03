Haberler

Fenerbahçe Beko, Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Silva, kariyerinde NBA'de bir dizi takımda oynadı ve son olarak AEK'da başarılı bir sezon geçirdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yunan ekibi AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, Gabonlu pivot Chris Silva'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Silva kariyerinde; NBA'de Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ve Dallas Mavericks'ta forma giyerken, Iowa Wolves, College Park Skyhawks, Piratas de Quebradillas, Mets de Guaynabo, Bnei Herzliya ve AEK takımlarında da mücadele etti.

2025-2026 sezonunda AEK formasıyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Gabonlu oyuncu, 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

Gabon Milli Takımı'nın formasını da giyen Chris Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri'nde oynadığı 3 müsabakada 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik ortalamalarıyla oynadı.

Silva ayrıca 2025-2026 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi. - İSTANBUL

