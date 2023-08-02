Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaştı

Fransa basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. Aynı haberde sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.2 sezondur Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, 93 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol, 9 asistlik katı sağladı.