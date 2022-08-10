SPOR Fenerbahçe, Çekya'ya geldi SPOR Fenerbahçe, Çekya'ya geldiMustafa AKIN / Brno(ÇEKYA), (DHA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın Slovacko ile oynayacağı maç için Çekya'ya geldi. SPOR Fenerbahçe, Çekya'ya geldi Mustafa AKIN / Brno(ÇEKYA), (DHA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın Slovacko ile oynayacağı maç için Çekya'ya geldi. Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Çekya'ya hareket eden sarı-lacivertliler, Brno kentindeki Turany Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında Prag Fenerbahçeliler Derneği'nin üyeleri tarafından karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru hareket etti. BERISHA KADRODAN ÇIKARILDI Fenerbahçe'de turun ilk maçında kadroda bulunan Mergim Berisha, rövanş kadrosuna alınmadı. Sabah yapılan antrenmanda yer almayan Berisha, tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı; "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun." Demirören Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe DHA Spor Güncel Haberler

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