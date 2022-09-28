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Fenerbahçe, Çek futbolcusu Filip Novak ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Çek futbolcusu Filip Novak ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin iki yıl önce renklerine bağladığı 32 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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