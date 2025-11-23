Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Öne Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Fred, Asensio, Talisca, En-Nesyri ve Brown'un golleriyle Fenerbahçe öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Fred'in vuruşunda kaleci Fofana'ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi. 2-1

58. dakikada Nene'nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

59. dakikada Sowe'un rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda Levent'in ters vuruşunda top direkten döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sıradan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65. dakikada sol kanattan Kerem'in pasında John Duran'ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio'nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

78. dakikada Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri'ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada Asensio'nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown'un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Mithat Pala dk. 75), Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 83), Buljubasic (Olawoyin dk. 62), Rak-Sakyi (Zeqiri dk.75), Qazim Laçi, Emrecan Bulut (Jurecka dk. 75), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Sagnan, Augusto

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Brown dk. 56), Skriniar, Oosterwolde (Becao dk. 88), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred (Talisca dk. 56), Nene (Oğuz Aydın dk. 84), Asensio, Kerem Aktrükoğlu, Jhon Duran (En-Nesyri dk. 75)

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor), Asensio (dk. 55 ve 65), Talisca (dk. 58), En-Nesyri (dk. 78), Brown (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Laçi (dk. 63) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.