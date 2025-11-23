Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek 13. Galibiyet Serisini Yakaladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek rakibine karşı 13 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 44 gol atarken, kalesinde yalnızca 11 gol gördü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerken rakibine karşı 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik mağlup etti. Son yıllarda rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 13 maça çıkardı. Karadeniz ekibine karşı ligde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alan Kanarya, bu süreçte oynanan maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018 tarihinde sahasında 3-0 mağlup etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
