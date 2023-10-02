Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 Yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Aydın'dan birçok taraftar da maça yoğun ilgi göstererek takımlarını destekledi.

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yendiği maça giden Aydın'dan birçok taraftar, sarı-lacivertlilerin galibiyet sevincine ortak oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri üçüncü dakikada Sebastian Szymanski, 47'de İrfan Can Kahveci, 62'de Edin Dzeko, 75'te Dusan Tadic ve 90+3'te Joshua King kaydetti.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibi, bu galibiyetle birlikte bu sezon ligde 7, toplamda ise 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, ligde 21 puanla haftayı lider tamamlarken, Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı.

Aydın'dan maça yoğun ilgi

Aydın Fenerbahçeliler Derneği'nin organize ettiği maç programı çerçevesinde Fenerbahçe'ye gönül veren Aydınlı taraftarlar da Çaykur Rizespor müsabakasında tribündeki yerlerini alarak, takımlarını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca tribünlerde sarı-lacivertli marşlar ve tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, adeta gole doydu.

Şampiyonluk yolunda takımlarını yalnız bırakmayan Aydınlı taraftarlar, sarı-lacivertlilerin galibiyet sevincine ortak olurken, Aydın'a mutlu döndü. Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil, dernek olarak Kadıköy'deki maç organizasyonlarına devam edeceklerini belirterek, bu sezon takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını söyledi. - AYDIN