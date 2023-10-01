Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko, Tadic ve King attı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 83 Mert Müldür), Becao (Dk. 68 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 King), Szymanski (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Umut Nayir)

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin (Dk. 74 Laine), Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Mithat Pala, Shelvey, Gustavo, Varesanovic (Dk. 46 Olawoyin), Benhur Keser, Minchev (Dk. 66 Gaich)

Goller: Dk. 3 Szymanski, Dk. 47 İrfan Can Kahveci, Dk. 62 Dzeko, Dk. 75 Tadic, Dk. 90+3 King ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Muhammet Taha Şahin, Dk. 80 Shelvey, Dk. 90+2 Gaich (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

47. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin soldan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

61. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında arka direkte gelişine Dzeko'nun volesinde top üstten auta çıktı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Orta sahada aldığı topla hareketlenen İrfan Can Kahveci, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Fred ile verkaç yaptı. Topu ceza yayına girmeden yeniden ayağına alan milli oyuncunun ara pasında Dzeko'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King'in şutunda rakibine çarpan top altı pas üstünde Tadic'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

84. dakikada Tadic'in rakip savunmanın arkasına pasına hareketlenen Mert Müldür'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Fenerbahçe çok net 2 gol pozisyonundan yararlanamadı. Mert Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tadic'in sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Atağın devamında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutunda kaleci bir kez daha başarılı oldu.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını iyi takip eden King'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.