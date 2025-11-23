Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 Geçti, Tedesco Oyuncularını Tebrik Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor karşısında yaşanan zorlu maçta oyuncularının sergilediği enerji ve performanstan dolayı galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji olduğunu belirterek, "O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Tedesco, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti." diye konuştu.

Tedesco, devre arasında futbolcularla görüştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öz güvenli olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi ve buna inanmamız gerektiğini konuştuk. Takım, bunları ikinci yarıda iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim ki çok net bir şekilde bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Çünkü takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum."

Rakiplerinin son oynadığı maçı da izlediğini dile getiren Tedesco, "Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Tedesco, Çaykur Rizespor'un merkezinde çok güçlü ve teknik oyuncuların olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle 6 numara Papanikolaou sürekli top isteyen bir oyuncu. 2-8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem arkaya koşu yapan oyuncu. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Bütün bunlara aslında biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, maçın içerisindeki o duygu farklıdır."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.