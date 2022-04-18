Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ercan Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile 22 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile 22 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

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