Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında kadroda değişiklik yaptı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında kadroda tek değişiklik yaptı. Bright Osayi-Samuel'in sakatlığının ardından Jayden Oosterwolde yedeğe çekildi. İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise yedek kulübesinde başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel'i yeniden 11'de değerlendirdi. Başakşehir maçında Osayi-Samuel yerine ilk 11'de forma giyen Jayden Oosterwolde ise yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor müsabakasında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek-Fred Rodrigues ikilisine şans veren Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

5 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

Michy Batshuayi'yi bu maçta kadroya dahil etmeyen Kartal'ın, 5 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Taraftardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Ferdi yeniden sol bekte

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeniden kendi pozisyonuna geçti.

RAMS Başakşehir maçında Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ bekte görevlendirilen Ferdi, Nijeryalı oyuncunun sakatlığını atlatmasıyla yeniden sol beke geçti.

Crespo kadroda

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, kadroya döndü.

Geçtiğimiz RAMS Başakşehir mücadelesinde teknik heyet tercihiyle kadroda yer almayan Crespo, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ise yedekte başladı.