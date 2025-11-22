Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu akşam Rize'ye gidecek.