Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin yanı sıra pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu akşam Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
