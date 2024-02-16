Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ardından takım, özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL