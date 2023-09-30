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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla hazırlıklar noktalandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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