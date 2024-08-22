Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, maç öncesi taktiksel ve bireysel çalışmalar yapacak.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.