Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.