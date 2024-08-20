Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL