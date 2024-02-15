Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve taktiksel çalışmalar yaptılar.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Kartal Fenerbahçe Rizespor Antrenman Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title