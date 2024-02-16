Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Rize'ye gidecek.