Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL