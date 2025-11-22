Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıktan sonra çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Rize'ye gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.