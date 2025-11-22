Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıktan sonra çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Rize'ye gidecek. - İSTANBUL
