Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
