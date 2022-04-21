Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Rize'ye gidecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Haberler

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