Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Shakhtar Donetsk maçında görev alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Haberler

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