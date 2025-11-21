Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, core çalışmalarıyla başlayarak çeşitli taktik ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
İdman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.
Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor