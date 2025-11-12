Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ilk idmanıyla sürdürdü.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.