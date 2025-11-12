Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.