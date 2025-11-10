Haberler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, 23 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı Süper Lig maçı için hazırlıklara başladı. İdman, milli oyunculardan yoksun olarak Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE 23 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig'in 13'üncü hafta maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. İdman çift kale maçla da noktalandı.

