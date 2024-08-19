Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.