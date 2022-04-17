Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları yaptığı ve dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Süha Gür - Spor

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