Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler 12 haftalık süreçte mağlubiyet yaşamadan 28 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Rizespor'a karşı son 12 maçını da kazanarak büyük bir üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İki ekip ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde 8 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı ve averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 47. randevu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.

Karadeniz ekibine karşı son 12 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

Son yıllarda Rize'de farklı kazanıyor

Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertliler ligde mağlup olmadı

Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 6 karşılaşmaya çıktı. 4'ünü Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Beşiktaş'ı mağlup etti.

Nelson Semedo cezalı, Oosterwolde sınırda

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 12. kez rakip

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Palut, teknik adamlık kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. Tamamı Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Palut'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet alırken, 8 kez de mağlubiyet yaşadı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
