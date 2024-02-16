Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.

4 futbolcu kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Deplasmanda daha çok puan topladı

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Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı.

Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı.

Rakip sahadaki 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı.